L’Italia ha battuto 92-61 l’Angola nella seconda partita ai Mondiali di basket

La Nazionale maschile di basket ha battuto 92-61 l’Angola nel secondo turno dei Mondiali di basket in Cina. Dopo quella ottenuta sabato contro le Filippine, per l’Italia è stata un’altra vittoria ampiamente alla portata contro una squadra di livello nettamente inferiore. La Nazionale si trova ora a un passo dalla qualificazione al Torneo Preolimpico e alla seconda fase a gironi dei Mondiali in Cina: due risultati che potrebbero essere confermati oggi pomeriggio dopo la partita tra Serbia e Filippine, le altre due squadre del Gruppo D. Se la Serbia dovesse vincere — come è molto probabile — l’Italia si giocherà il primo posto nel girone mercoledì nello scontro diretto contro una delle grandi favorite del torneo. Nella seconda fase a gironi, le squadre qualificate si porteranno dietro i punti ottenuti nella prima.