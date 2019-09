A Hong Kong centinaia di studenti hanno boicottato l’inizio dell’anno scolastico

Lunedì mattina centinaia di studenti delle scuole superiori e delle università di Hong Kong hanno boicottato l’inizio del nuovo anno scolastico per sostenere le proteste in favore della democrazia che vanno avanti da circa tre mesi. Il boicottaggio è stato organizzato da due associazioni studentesche e i partecipanti all’iniziativa sarebbero circa 9mila studenti (non ci sono dati ufficiali). Gli studenti si sono radunati fuori dalle proprie scuole, hanno formato catene umane e hanno intonato cori per chiedere maggiore libertà e democrazia.

Nel fine settimana c’erano stati sconti particolarmente violenti tra manifestanti e polizia all’interno del distretto governativo: in alcuni video circolati molto sui social network si vede un gruppo di poliziotti aggredire con manganello e spray al peperoncino manifestanti e passeggeri che si trovavano sulla banchina e a bordo di una carrozza ferma al binario, molti dei quali senza possibilità di difendersi.