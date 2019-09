Fotofinish

La raccolta delle foto di sport più belle di questa settimana va bene sia che siate tra quelli che a settembre hanno nuovi propositi di maggiore costanza in qualche attività fisica, sia che siate tra quelli appena tornati dalle vacanze e vogliate usare qualcuna di queste immagini come metafora del rientro. Nel secondo caso ci sono infatti parecchie foto appropriate di cadute e momenti scoordinati, c’è chi si trova faccia a terra e piedi all’aria e chi è stretto in una morsa che assomiglia molto a un lunedì, ma anche Serena Williams, che sembra cadere già pronta a rialzarsi, per darvi un po’ di forza. Se invece siete tra i più virtuosi in cerca di ispirazione fanno al caso vostro un 63enne che salta con la corda, l’esultanza di Roy Meyer ai Mondiali di judo o la bellezza di un allenamento ai Campionati mondiali di canoa.