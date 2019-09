Nella notte c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nel Centro Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 — seguita da altre meno forti — è stata registrata alle 2 di notte tra sabato e domenica nella zona del Centro Italia compresa tra Norcia, in provincia di Perugia, e Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Nei luoghi più colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017 gli abitanti sono scesi per strada, ma non ci sono stati danni a persone o edifici. Negli ultimi tre mesi si sono verificate numerose piccole scosse in quella zona di Centro Italia, molte delle quali però non percepite dalla popolazione.