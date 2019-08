Weekly Beasts

La raccolta delle bestie fotogeniche di questa settimana è un messaggio di amore universale: ci sono le coppie tradizionali, come quella tra due rane del Titicaca, maschio e femmina della stessa specie; le ultime femmine di rinoceronte bianco settentrionale fecondate artificialmente; un abbraccio tra un condor e il suo addestratore e un bacio tra un uomo e il suo pappagallo, sempre che per il condor quello sia un abbraccio e per il pappagallo quello sia un bacio. C’è anche una coppia nata sul set e continuata nella realtà, perlomeno a guardare i cani che interpretano Lilli e il Vagabondo nel nuovo film di Disney. Gli sguardi severi come quelli della tartaruga cuora picturata non sono ammessi. Godetevi un pigro weekend sul divano come l’ippopotamo pigmeo oppure no, approfittate degli ultimi giorni di caldo e sole come la pecora fotografata nello Utah: tra un po’ arriva l’autunno, e ci combineremo tutti come il corgi a Bangkok.