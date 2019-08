Cosa c’è stasera in TV

Stasera su Rai 1 continua la rassegna di spezzoni di vecchi programmi presi dagli archivi Rai: il tema sarà niente di meno che Romina Power e Albano Carrisi. Su Rai 2 invece va in onda un semisconosciuto film thriller, mentre su Rai 3 c’è McFarland, USA, film Disney del 2015 con Kevin Costner. Mediaset manda in onda una prima TV — ma è una telenovela spagnola — la replica di un concerto a Roma di Laura Pausini e un Tarzan in 3D passato inosservato quando uscì sei anni fa. Tra gli altri film più rilevanti, Agents Secrets con Vincent Cassel e Monica Bellucci su Iris e Angel Eyes con Jennifer Lopez e James Caviezel su Nove. E poi c’è la Serie A.



Rai 1

20.35 – Techetechetè

Stasera l’apprezzato programma che ricombina spezzoni di vecchi programmi presi dalle teche, cioè dagli archivi, della RAI sarà dedicato a Romina Power e Albano Carrisi.

Questa sera si celebra #AlbanoCarrisi e l'incontro che ha cambiato per sempre la sua vita, quello con #RominaPower 🌸

"Albano e Romina – Una storia d'amore senza fine", una nuova puntata di #Techetechete: STASERA, sabato #31agosto, dalle 20:35 su #Rai1 e, a seguire, #NelSole



Rai 2

21.05 – Bello, perfetto, killer

È un film thriller americano del 2018 diretto da Robert Malenfant.

Garret ha perso la moglie e i figli in un incidente. Il trauma lo ha distrutto. In passato era stato un donatore di sperma, così decide di rapire i suoi figli sparsi per il paese e ricomporre così la sua famiglia. Questa sera 21.05 su #RAI2 il film "Bello perfetto killer"



Rai 3

20.30 – McFarland, USA

È un film del 2015 diretto da Niki Caro con Kevin Costner e Maria Elena Bello. È basato sulla storia vera di Jim White, allenatore di football che dopo essere stato licenziato dalla sua precedente squadre si trasferì in California per insegnare in una scuola pubblica composta prevalentemente da studenti latinoamericani.



Rete 4

21.34 – Una vita

Altri tre episodi della tredicesima stagione di una telenovela spagnola ideata dalla creatrice della molto apprezzata Il segreto (apprezzata dai fan del genere, si intende).



Canale 5

21.16 – Laura Pausini al Circo Massimo

Canale 5 manda in onda la replica del concerto che la cantante italiana tenne nel luglio 2018 al Circo Massimo di Roma.



Italia 1

21.15 – Tarzan

Adattamento cinematografico del 2013 del romanzo Tarzan delle Scimmie. È scritto, diretto e prodotto da Reinhard Kloos.



La7

20.35 – Body of Proof

Sono quattro episodi della seconda stagione della serie TV che ha come protagonista una neurochirurga che, per un problema alle mani, è costretta a reinventarsi come medico legale.



TV8

21.35 – Lady D

Documentario sulla vita e la morte della principessa Diana.

Per l’anniversario della scomparsa di una delle icone del 20° secolo uno speciale che non potete perdere 🙌

Lady D: le verità nascoste questa sera alle 21:15 su TV8



Nove

21.15 – Angel eyes

È un film drammatico del 2001 diretto da Luis Mandoki con Jennifer Lopez e James Caviezel.

Nove

21.00 – Agents Secrets

È un film d’azione francese del 2004 diretto da Frédéric Schoendoerffer. Vincent Cassel e Monica Bellucci interpretano due agenti segreti in cerca di informazioni su un traffico di armi e diamanti tra l’Africa e l’Europa.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Un nemico che ti vuole bene

Sky Cinema Due

21.15 – Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità

Sky Cinema Collection

21.15 – Schegge di paura