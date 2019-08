Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1

Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, partirà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, in programma domenica pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps. Dopo un mese di pausa, la Formula 1 è ritornata questo fine settimana per il tredicesimo Gran Premio del Mondiale. Nelle qualifiche di sabato Leclerc ha fatto registrare il miglior tempo davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel e a Lewis Hamilton della Mercedes, campione del mondo in carica e tuttora in testa alla classifica generale. La Ferrari è ancora in attesa di ottenere la prima vittoria in questo Mondiale.