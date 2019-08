L’uragano Dorian dovrebbe arrivare lunedì sulle coste della Florida

Secondo le ultime previsioni, l’uragano Dorian – che nei giorni scorsi aveva sfiorato l’isola di Porto Rico – dovrebbe arrivare sulle coste della Florida lunedì 2 settembre. Il governatore dello stato Ron DeSantis ha già dichiarato lo stato di emergenza: si prevede che una volta raggiunta la terra la sua intensità possa raggiungere la categoria 4 della scala Saffir-Simpson, che ne prevede 5.

La traiettoria dell’uragano Dorian non è ancora stata identificata: il New York Times scrive che sono stati allertati tutti i paesi della costa atlantica della Florida. «È ancora troppo presto per pensare alle evacuazioni», ha detto il sindaco di Jacksonville, una delle principali città dello stato: «Lo faremo probabilmente fra le prossime 24 o 48 ore, a seconda di dove arriverà l’uragano».