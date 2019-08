Un uomo è morto mentre partecipava alla corsa dei tori di Cuéllar, in Spagna

Un uomo è morto giovedì 29 agosto mentre partecipava alla corsa dei tori di Cuéllar, nella comunità autonoma di Castiglia e León, in Spagna. Aveva 62 anni ed è stato colpito al collo e al torace dopo che il toro lo aveva intrappolato. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Il comune di Segovia ha decretato tre giorni di lutto.