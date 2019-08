Negli Stati Uniti, dieci candidati si sono qualificati per il prossimo dibattito dei Democratici in vista delle primarie per le elezioni presidenziali, che si terrà il 12 settembre. I candidati sono Joe Biden, Cory Booker, Pete Buttigieg, Julián Castro, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Beto O’Rourke, Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Andrew Yang.

I parametri stabiliti dal partito per qualificarsi al dibattito hanno escluso di fatto circa la metà dei candidati ancora in gara: ciascun candidato doveva radunare entro ieri sera almeno 130mila donatori singoli e ottenere il 2 per cento in almeno quattro sondaggi. Fra i candidati più importanti rimasti fuori ci sono il governatore del Montana Steve Bullock, l’autrice Marianne Williamson e la deputata Tulsi Gabbard.Per ottobre è previsto un altro dibattito con gli stessi parametri di accesso: alcuni candidati sono molto vicini a soddisfarli, di conseguenza il numero dei partecipanti potrebbe aumentare.

Le primarie dei Democratici per scegliere il candidato da opporre al presidente Donald Trump inizieranno ufficialmente il 3 febbraio 2020 in Iowa.