Il Torino è stato eliminato dall’Europa League

Il Torino è stato battuto 2-1 dal Wolverhampton nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League ed è stato eliminato dal torneo dopo aver perso anche l’andata, giocata una settimana fa in Italia. In Inghilterra il Torino è andato in svantaggio nel primo tempo, ha pareggiato dopo un’ora di gioco con Andrea Belotti e ha subito il gol del definitivo 2-1 dopo pochi secondi. Grazie alla doppia vittoria negli spareggi, il Wolverhampton accede alla fase a gironi di Europa League, i cui sorteggi si terranno a Montecarlo domani all’ora di pranzo. La Serie A italiana sarà rappresentata soltanto da due squadre, Roma e Lazio.