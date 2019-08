È tornato il morbillo in quattro stati europei in cui era stato eradicato, dice l’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto oggi che il morbillo non si può più considerare eradicato in quattro stati europei dove in precedenza lo era: Albania, Repubblica Ceca, Grecia e Regno Unito. Nella prima metà del 2019 sono stati registrati circa 90mila casi in Europa: sono già più di quelli registrati in tutto il 2018. Il trend crescente dei casi rilevato lo scorso anno, quindi, è stato confermato.

Tutti e quattro i paesi in cui il morbillo non è più considerato eradicato hanno una copertura vaccinale «molto alta», ha spiegato a BBC Kate O’Brien, del dipartimento dell’OMS che si occupa di immunizzazione: significa che non è più sufficiente, dice O’Brien, ma che bisogna vaccinare ogni bambino in ogni comunità. O’Brian ha attribuito la responsabilità dell’aumento dei casi alla disinformazione sui vaccini che circola su internet.

Il morbillo è una malattia epidemica e altamente contagiosa: oltre a uno sfogo cutaneo, causa tosse, raffreddore e febbre alta, che di solito raggiunge picchi intorno ai 40 °C e può essere la causa di molte complicazioni, dalla polmonite all’encefalite (una pericolosa infezione che interessa il cervello e il resto del sistema nervoso centrale contenuto nella scatola cranica) passando per otiti di media entità. In alcuni casi può anche portare alla morte. Non esiste un trattamento antivirale specifico per il morbillo e la vaccinazione è l’unico modo per prevenirlo.