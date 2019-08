Cosa c’è stasera in TV

Oggi c’è solo un dettaglio che ci farà capire che, dopotutto, siamo ancora alla fine di agosto: il fatto che ci siano due film tedeschi semisconosciuti nei primi cinque canali. Sugli altri la scelta non sarà poi così male: su Rai Uno e su La7 ci sono speciali sulla situazione politica, e poi qualche film interessante come Ogni maledetto Natale di Mattia Torre, Ricky e Barabba, La maschera di Zorro e Memorie di una geisha.

Rai Uno

21.25 – TG1 – La crisi di governo

Speciale del TG1 sulla crisi di governo che nel frattempo sta per darci un nuovo governo.

Rai Due

21.20 – Sette giorni per non morire

Thriller tedesco del 2017, che racconta la storia di una donna che si sveglia in una stanza d’albergo accanto al marito assassinato. Ovviamente lei sarà l’indiziata principale, e per scagionarsi dovrà trovare il vero colpevole.

Rai Tre

21.05 – Sissi – Il destino di un’imperatrice

Film del 1958 in cui Romy Schneider interpreta l’imperatrice austriaca Elisabetta di Baviera, terzo di una trilogia. Anche l’anno scorso Rai Tre li trasmise in agosto. Peraltro la principessa Sissi non era né principessa e né Sissi: un libro qualche anno fa ha spiegato tutti i miti costruiti da questo film intorno alla storia dell’imperatrice d’Austria:

Rete 4

21.30 – Ricky e Barabba

Commedia del 1992 con Christian De Sica, che interpreta un barbone che vive in una discarica, e Renato Pozzetto, che interpreta un ricco imprenditore sul punto di suicidarsi.

Canale 5

21.00 – Windstorm 2 – Contro ogni regola

Film tedesco del 2015, che parla di una ragazza di nome Mika che, mentre si allena per un torneo di equitazione, segue il suo stallone nei meandri di un bosco e trova un misterioso ragazzo, Milan. Il trailer è in tedesco ma il genere di film si capisce:

Italia Uno

21.20 – Battiti Live – Il meglio

Rassegna dei migliori momenti di Battiti Live, una serie di concerti tenuti in giro per l’Italia.

La7

20.40 – In onda

Il talk show di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo.

TV8

21.30 – Memorie di una geisha

Film del 2005 diretto da Rob Marshall (Chicago) che parla della vita di una geisha giapponese tra gli anni Trenta e il secondo dopoguerra.

Nove

21.10 – La maschera di Zorro

Film del 1998 di Martin Campbell, trasmesso innumerevoli volte nei vent’anni dopo la sua uscita ma comunque invecchiato piuttosto bene. E poi, Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones erano una coppia formidabile.

Iris

21.10 – Ogni maledetto Natale

Se c’è un film sul Natale che vale la pena di vedere a fine agosto, probabilmente è questo: diretto da Mattia Torre, morto poco più di un mese fa, e con Francesco Pannofino, Alessandra Mastronardi, Alessandro Cattelan, Marco Giallini, Laura Morante, Corrado Guzzanti e Valerio Mastandrea.

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15 – Una settimana da Dio

Sky Cinema Due – 21.15 – La forma dell’acqua