Anche oggi quasi tutte le prime pagine dei giornali parlano delle trattative tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per formare un nuovo governo: sembra ormai esserci l’accordo su Giuseppe Conte come presidente del Consiglio, e al momento il più grosso ostacolo sembra riguardare il ruolo che potrebbe avere Luigi Di Maio, capo politico del M5S, in un eventuale nuovo governo. Comunque, oggi è il secondo e decisivo giorno del secondo ciclo di consultazioni del presidente della Repubblica. Per il resto, si parla del Festival del cinema di Venezia, che inizia oggi e finirà il 7 settembre, e del calciomercato.