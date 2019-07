La lista dei film in concorso al Festival di Venezia

È stata annunciata la lista dei film che parteciperanno al concorso ufficiale della 76esima edizione della Mostra del cinema di Venezia (ma tutti lo chiamano Festival). Il festival si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre. La presidente di giuria sarà l’argentina Lucrecia Martel, il film di apertura sarà La vérité di Kore-eda Hirokazu e quello di chiusura sarà The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi.

I film in concorso

La vérité di Hirokazu Kore’eda

The Perfect Candidate di Haifaa Al-Mansour

About Endlessness di Roy Andersson

Wasp Network di Olivier Assayas

No. 7 Cherry Lane di Yonfan

Marriage Story di Noah Baumbach

Guest of Honor di Atom Egoyan

Ad Astra di James Gray

A Herdade di Tiago Guedes

Gloria mundi di Robert Guédiguian

Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra

Ema di Pablo Larrín

Saturday Fiction di Lou Ye

Martin Eden di Pietro Marcello

La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco

The Painted Bird di Václav Marhoul

Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone

Babyteeth di Shannon Murphy

Joker di Todd Phillips

J’Accuse di Roman Polanski

The Laundromat di Steven Soderberg