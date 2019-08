L’Honduras ha riconosciuto Gerusalemme come capitale d’Israele e vi aprirà in settimana un ufficio di rappresentanza

L’Honduras ha riconosciuto Gerusalemme come capitale d’Israele. Venerdì il presidente Juan Orlando Hernández andrà a Gerusalemme per inaugurare un ufficio di rappresentanza, che considera come «un’estensione dell’ambasciata» che oggi ha sede a Tel Aviv. L’apertura di questo nuovo ufficio, ha fatto sapere il ministero degli Esteri dell’Honduras, è il primo passo verso lo spostamento dell’ambasciata.

Lo status di Gerusalemme è uno dei punti più importanti dei contrasti fra israeliani e palestinesi. Gli israeliani più integralisti ritengono che debba essere la capitale del loro stato perché anticamente ospitava il Tempio, il luogo più sacro per l’ebraismo, e perché era la capitale del loro vecchio regno. I palestinesi rivendicano di averla abitata quasi da soli per secoli e di essere stati cacciati con la forza. Lo scorso anno gli Stati Uniti hanno trasferito la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme; anche il Guatemala aveva fatto la stessa cosa poco dopo.

Hernández – al suo secondo mandato, nonostante in Honduras la Costituzione non ne consenta più di uno – è sostenuto dagli Stati Uniti, che lo considerano un alleato e ne hanno riconosciuto la legittimità anche dopo le elezioni del 2017, quando vinse per pochissimi voti e con una campagna elettorale da molti duramente criticata. È inoltre accusato di aver ricevuto soldi da organizzazioni legate al traffico di droga per finanziare – anche con attività corruttive – la sua campagna politica del 2013.