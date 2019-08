Una barca di migranti è naufragata al largo della Libia: 60 persone sono sopravvissute, molte altre sono morte

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM, la sigla in inglese) ha detto che nella notte tra lunedì e martedì c’è stato il naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo della città di Khums, nelle acque territoriali della Libia: circa 60 persone sono sopravvissute, ma le autorità libiche hanno detto di avere recuperato diversi corpi, tra cui alcuni bambini. Secondo l’ufficio libico di UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), le persone ancora disperse sarebbero una quarantina.

