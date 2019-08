La decisione dell’Antitrust tedesco di limitare la raccolta dei dati da parte di Facebook è stata sospesa

Un tribunale di Düsseldorf, in Germania, ha sospeso temporaneamente la decisione dell’Antitrust del paese (Bundeskartellamt) di limitare la raccolta dei dati da parte di Facebook. Lo scorso febbraio, infatti, l’Antitrust tedesco aveva deciso che Facebook non avrebbe potuto più combinare i dati raccolti da altre fonti e app terze, come WhatsApp e Instagram, con quelli dei profili degli utenti su Facebook senza il consenso esplicito degli utenti. La sospensione è stata decisa dopo che Facebook aveva fatto ricorso in appello, e sarà valida fino a che non verrà presa una decisione definitiva a riguardo. L’Antitrust tedesco ha annunciato che presenterà ricorso contro la sospensione alla Corte di Cassazione del paese.