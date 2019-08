Centinaia di persone sono state evacuate dall’isola greca di Samo a causa degli incendi

Nel weekend centinaia di persone, turisti e residenti, sono state evacuate da alcuni hotel e spiagge dell’isola greca di Samo, a causa di un incendio. Le imbarcazioni della Guardia costiera greca hanno recuperato i bagnanti dalle spiagge per portarli nella vicina città di Pythagoreio, dove sono stati ospitati in un palazzetto sportivo. Circa 700 vigili del fuoco sono stati mobilitati in tutta la Grecia nel corso del weekend per spegnere gli incendi boschivi favoriti dai venti secchi che soffiano sul paese. Quello di Samo era tra i peggiori, ma oggi è stato quasi del tutto contenuto.

Intanto nel Peloponneso due persone sono state arrestate per aver appiccato degli incendi, scrive il quotidiano Ekathimerini. Una è accusata di averne appiccato uno, l’altra tre diversi.