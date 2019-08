Il ministro degli Esteri iraniano è arrivato a sorpresa al G7 di Biarritz, in Francia

Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, è atterrato oggi a Biarritz, in Francia, dove si sta svolgendo il G7, la riunione a cui partecipano i leader di sette dei paesi più industrializzati al mondo: Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Giappone, Francia, Canada e Italia (più una delegazione dell’Unione Europea). Zarif, il cui arrivo non era stato in precedenza annunciato, è andato a Biarritz per parlare della posizione iraniana sulle sanzioni nei confronti del suo paese, di cui il presidente francese Emmanuel Macron aveva detto che si sarebbe parlato durante il vertice. La tv di stato iraniana ha però detto che non ci sarà un incontri tra Zarif e il presidente statunitense Donald Trump. Prima dell’arrivo di Zarif, Macron aveva detto che intendeva occuparsi in prima persona delle trattative con l’Iran.