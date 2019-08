Weekly beasts

È arrivato quel momento dell’anno in cui allo zoo di Londra vengono pesati e misurati tutti gli animali (sono parecchi). Alcuni affrontano il momento con una certa serenità: la leonessa, ad esempio, non ne sembra particolarmente infastidita. Altri invece non lo gradiscono molto: il rospo sembra davvero di pessimo umore.

Tra gli altri animali della settimana, poi, c’è un serpente albino, una femmina di rinoceronte che è la penultima della sua specie, un panda molto rilassato, una “capra gnu” (esistono!) e una mosca dorata che si specchia, vanitosa.