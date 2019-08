I quotidiani di stamattina si concentrano sugli sviluppi della crisi politica, soprattutto sulla decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere altri quattro giorni ai partiti per trovare una nuova maggioranza. Sembra che il negoziato riguarderà soprattutto Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ma la Lega non si è chiamata fuori. Nei boxini compare la notizia sugli incendi in Amazzonia, mentre i giornali sportivi si occupano della sconfitta del Torino in Europa League e di calciomercato.