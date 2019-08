La Ocean Viking sbarcherà a Malta

Il primo ministro maltese Joseph Muscat ha annunciato che la nave Ocean Viking potrà sbarcare a Malta. La nave, gestita da SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere, si trova da 14 giorni tra Lampedusa e Malta con 356 migranti a bordo. Muscat ha detto che i migranti verranno trasferiti su navi militari, fatti sbarcare a Malta e poi distribuiti tra Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania, specificando che nessuno di loro rimarrà a Malta.

#Malta will transfer these persons to @Armed_Forces_MT vessels outside territorial waters, and will take them onshore. All #migrants will be relocated to other Member States: France, Germany, #Ireland, #Luxembourg, #Portugal and #Romania. None will remain in Malta -JM 2/2

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) August 23, 2019