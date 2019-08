Il governatore dello stato di Washington Jay Inslee si è ritirato dalle primarie del Partito Democratico statunitense

Mercoledì il governatore dello stato di Washington Jay Inslee ha annunciato il ritiro della propria candidatura alle primarie Democratiche per il presidente degli Stati Uniti durante un’intervista sulla rete televisiva MSNBC. Secondo una fonte di CNN, vuole ricandidarsi per un terzo mandato come governatore dello stato di Washington.

Inslee, che ha 68 anni, aveva costruito la sua campagna elettorale intorno al tema del cambiamento climatico: era stato il primo dei candidati a parlare con costanza di sostenibilità ambientale sostenendo che gli Stati Uniti dovrebbero puntare a produrre soltanto energia pulita, e che bisognerebbe approfittare del periodo di transizione per creare nuovi posti di lavoro. A livello nazionale però è molto poco conosciuto e per questo non ha avuto buoni risultati nei sondaggi. Nell’email con cui ha annunciato il proprio ritiro dalle primarie ai suoi sostenitori ha detto che l’attenzione per la questione climatica nei discorsi degli altri candidati è in parte dovuta al suo insistere sul tema.