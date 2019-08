Cosa c’è stasera in tv

Oltre alle solite repliche di serie tv, ai film già visti e alle altre repliche tipiche dell’agosto televisivo, oggi ci sarà qualche programma di approfondimento dedicato alla politica e alla crisi di governo. La7 è forse il canale con l’offerta migliore, ma qualcosa troverete anche altrove. Tra i film si fa notare Quello che so di lei, di Roman Polański, che in tv non si era ancora visto. Oppure potete guardare Torino-Wolverhampton, partita di calcio che per essere parte delle qualificazioni all’Europa League promette bene.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill.

Rai Due

21.20 – La vita segreta di mio marito

Thriller americano del 2018, sulla storia di una donna che pochi giorni dopo il matrimonio scopre che suo marito ha una doppia vita.

👰 Appena sposata, Avery scopre che Alex, il marito, ha una doppia vita. Le conseguenze saranno devastanti per entrambi. Stasera 21.20 in prima visione assoluta su #RAI2 il film “La vita segreta di mio marito” 💌 pic.twitter.com/smGrp4rcgN — Rai2 (@RaiDue) August 22, 2019

Rai Tre

21.05 – Quello che so di lei

Film del 2017 di Roman Polanski, tratto da un romanzo di Delphine de Vigan. Racconta la storia di una scrittrice che inizia una relazione con una strana donna incontrata alla presentazione di un suo libro.

Rete 4

20.30 – Stasera Italia Estate

Programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili, oggi dedicato alla crisi di governo.

Canale 5

21.21 – Il 7 e l’8

Commedia del 2007 di e con Ficarra e Picone. Si basa sull’equivoco per eccellenza: lo scambio delle culle. I personaggi di Ficarra e Picone crescono ignari l’uno nella famiglia dell’altro: il primo diventa un piccolo criminale, il secondo, educato da un maresciallo dei Carabinieri, uno studente di Giurisprudenza. A trent’anni si scontrano per strada, Ficarra inseguito dai poliziotti e Picone in ritardo per un esame.

Italia Uno

21.20 – Chicago P.D.

Tre episodi della quinta stagione della serie dedicata alla polizia di Chicago.

La7

20.35 – In Onda

Il programma di approfondimento di David Parenzo e Luca Telese.

TV8

20.55 – Torino – Wolverhampton

È l’andata dei playoff di UEFA Europa League. Si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino. È l’ultimo turno preliminare del torneo: le vincenti si qualificheranno alla fase a gironi e riceveranno in premio dalla UEFA circa 4 milioni di euro.

Rai 4

21.15 – Criminal Minds

Tre episodi di tre diverse stagioni della serie crime-drama, che parla del lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer. Così, per scombinare.

Rai Movie

21.10 – The Cooler

Film del 2003 con William Macy e Alec Baldwin. Macy interpreta un uomo che di lavoro fa perdere al gioco i clienti di un casinò, in modo da limitare le perdite del casinò stesso. Lo fa grazie alla sfortuna che porta alle persone intorno a lui, un’influenza che smette di esercitare quando si innamora di una cameriera.

Iris

20.59 – Arturo

Arthur era una commedia del 1981 con Dudley Moore, Liza Minnelli e John Gielgoud, sulle eccentricità di un miliardario viziato e alcolizzato che alla vigilia del matrimonio si innamora di una cameriera. Ebbe allora un discreto successo, e un mediocre seguito nel 1988. Nel 2011 ne uscì un poco apprezzato remake con Russell Brand, Helen Mirren e Greta Gerwig.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Jurassic World – Il regno distrutto