Il presidente dell’Uruguay ha un tumore ai polmoni

Martedì, il presidente dell’Uruguay Tabaré Vázquez ha detto di avere un tumore ai polmoni: non sa ancora se si tratti di un tumore benigno, bisognerà aspettare qualche giorno per la diagnosi. Vázquez, che ha 79 anni, è presidente dal 2014 e dovrebbe finire il suo mandato nel marzo del 2020. Era già stato presidente dal 2005 al 2010 e di professione è un medico oncologo. Sua moglie, María Auxiliadora Delgado, era morta il 31 luglio.

