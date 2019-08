Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv si parlerà della crisi politica. Rai 1 ha cambiato la propria programmazione e ha messo in prima serata uno speciale del telegiornale. La stessa cosa ha fatto Mediaset su Rete 4. Per chi non ha voglia, non sarà semplice: ci saranno alcune serie tv, tre nuove puntate di Spirito libero, una miniserie che ha avuto molto successo in Austria e in Germania e qualche film, tra cui Il mistero del Ragnarok, un fantasy norvegese (parla di un archeologo esperto di vichinghi che cercando un tesoro scopre un mostro gigante).

Rai Uno

21.30 – TG1 “La crisi di Governo”

Edizione speciale per raccontare la crisi di governo. Ma se volete sapere cosa succederà oggi vi conviene passare anche da qui:

Rai Due

21.20 – Squadra speciale Cobra 11

Nuovi episodi della serie tv tedesca che parla di una squadra della polizia autostradale.

🚓 Semir è in fuga dalla polizia! Poco dopo aver discusso con l'investigatore della dogana Winter, quest'ultimo viene ucciso. Semir è il principale indiziato 😯 Stasera 21.20 su #RAI2 “Squadra speciale Cobra 11” 💥 pic.twitter.com/WxXq7cwUPy — Rai2 (@RaiDue) August 20, 2019

Rai Tre

21.25 – The Big Wedding

Film del 2013 diretto da Justin Zackham. Racconta di una coppia di vecchi divorziati costretta a fingere di essere ancora sposata per il matrimonio del loro figlio adottivo Alejandro: sta infatti per arrivare la sua madre biologica, molto cattolica.

Rete 4

20.30 – Stasera Italia

Talk show dedicato alla politica e stasera, in un’edizione speciale, alla situazione politica italiana.

"Mattarella dovrebbe trasformare questa crisi/farsa in una opportunità, chiamando il Governatore Draghi per portarci in salvo."

Siete d'accordo con @alesallusti?

Ora a #StaseraItalia pic.twitter.com/JXdHQ7tBmB — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 19, 2019

Canale 5

21.15 – Spirito libero

Tre puntate di una miniserie che ha avuto molto successo in Austria e in Germania.

Riuscirà l'unica erede della scuderia Hochstetten a farsi accettare in questa nuova realtà? 🤔 I primi episodi di #SpiritoLibero vi aspettano su @MediasetPlay 👇https://t.co/WMJ5YA1vyf — Mediaset Play (@MediasetPlay) August 7, 2019

Italia Uno

21.20 – Chicago Fire

Altri episodi della serie tv di NBC sul dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, con Jesse Spencer e Taylor Kinney.

La 7

20.30 – In onda

Programma di approfondimento e attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese.

#InOnda si conferma anche oggi primo programma di informazione della fascia. 6.99% in Access, con spiegone e retroscena sulla crisi e su Bibbbona. Diamo il benvenuto al collega Brindisi, degno inseguitore pieno di buona volontà, ma – come è noto – non c’è trippa per gatti :-) — Luca Telese (@lucatelese) August 20, 2019

TV8

21.35 – Il mistero del Ragnarok

Film fantasy-d’azione norvegese che parla di un archeologo esperto di vichinghi che cercando un tesoro scopre un mostro gigante.

Nove tv

21.30 – Rugantino

Commedia del 1973 ambientata nella Roma del 1848. C’è Adriano Celentano che recita in un romanesco contaminato dalla sua cadenza milanese.

Rai Cinque

21.15 – Land of the Blind

Film del 2006 con Ralph Fiennes e Donald Sutherland: due amici, un soldato e un prigioniero politico, si trasformano in rivali quando, a seguito di un colpo di stato e dell’instaurazione di un nuovo regime, uno dei due vuole diventare il capo assoluto.

Rai Movie

21.10 – Non è un Paese per giovani

Film del 2017, diretto da Giovanni Veronesi: Sandro e Luciano si conoscono lavorando come camerieri in un ristorante romano. Uno sogna di diventare scrittore, l’altro di aprire un ristorante con wifi a Cuba. Partono.

Iris

21.10 – L’uomo, l’orgoglio, la vendetta

Western all’italiana degli anni Sessanta ispirato alla novella Carmen dello scrittore francese Prosper Mérimée. Racconta di un giovane sottufficiale spagnolo, don José, che si innamora di Carmen e la lascia fuggire venendo degradato.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Mia moglie per finta