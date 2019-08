Anche oggi le prime pagine dei principali giornali italiani parlano della crisi di governo. In particolare, di quello che si pensa dirà in Senato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di quello che succederà dopo, quando secondo molti arriveranno le sue dimissioni. Per il resto, alcuni giornali continuano a parlare di migranti e delle navi Open Arms e Ocean Vikings e la notizia di cronaca più presente riguarda la morte dell’escursionista francese in Cilento. Le prime pagine dei giornali sportivi sono dedicate in gran parte al calciomercato.