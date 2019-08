Jeffrey Epstein firmò un testamento due giorni prima di suicidarsi

Jeffrey Epstein, il miliardario americano suicidatosi nella notte tra il 9 e il 10 agosto nel carcere di New York dove si trovava dal 6 luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale, firmò un testamento due giorni prima di morire. Nel documento, depositato l’8 agosto alle Isole Vergini statunitensi e rivelato dal New York Post, Epstein assegna tutte le sue proprietà, del valore di circa 577 milioni di dollari, sotto il controllo di un fondo fiduciario chiamato “The 1953”. Il testamento non indica i diretti beneficiari dell’eredità di Epstein.