Circa ottomila persone sono state evacuate nell’isola di Gran Canaria, in Spagna, a causa di un vasto incendio

Un incendio che si è sviluppato sabato sull’isola di Gran Canaria, nell’arcipelago delle isole Canarie, in Spagna, ha costretto il governo locale a evacuare circa ottomila persone dalle proprie abitazioni. L’incendio si è sviluppato nel comune di Valleseco e finora ha bruciato seimila ettari di vegetazione.

Al momento il fronte principale dell’incendio, scrive El País, si trova nella riserva naturale di Tamadaba, che si estende per 7.500 ettari nel nord-ovest dell’isola. Le evacuazioni sono avvenute in circa 40 città nei dintorni di Valleseco. Per cercare di spegnere le fiamme sono al lavoro più di 700 persone, coadiuvate da 16 tra aerei ed elicotteri. Quello iniziato sabato è il secondo incendio in pochi giorni nell’isola: all’inizio agosto un incendio sviluppatosi nella città di Artenara aveva bruciato circa 1.500 ettari di terreno.