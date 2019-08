Weekly Beasts

Più ancora che il brutto anatroccolo, quella del panda neonato sarebbe un’istruttiva favola da raccontare. Quando nascono, infatti, i panda sono piuttosto brutti: minuscole bestiole rosa con una rada peluria, simili a ratti sproporzionati e spelacchiati. Quando crescono, certo, si trasformano in uno degli animali più belli e riconoscibili in circolazione: ma di nuovo, nascono rattiformi. Ce ne sono ben due tra le foto di questa settimana, fotografati all’interno di due mani umane, per riferimento.

Tra gli animali che valeva la pena fotografare in questi ultimi giorni, però, ci sono anche un pitone scappato di casa, un gruppo di cavalli fuggitivi beccati dalla polizia, un cucciolo di leopardo, un capretto vagamente disorientato e una foca che è la metafora perfetta di chi non riesce a rilassarsi in vacanza.