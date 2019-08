Cosa c’è stasera in TV

Come è normale in un sabato di agosto non c’è granché da vedere in TV questa sera. A meno che non abbiate mai visto Million Dollar Baby, con Clint Eastwood, Hilary Swank (ricordiamo che si pronuncia “suenk”) e Morgan Freeman, che nel 2005 vinse quattro Oscar. C’è anche un’amichevole della Juventus, qualcosa per chi ha bisogno di guardare un film romantico per tirarsi su il morale e un film fantascientifico piaciuto poco che però potrebbe interessarvi se in questo periodo siete ossessionati dal cambiamento climatico.



Rai Uno

20.35 – Techetechetè

Stasera nell’apprezzato programma che ricombina spezzoni di vecchi programmi presi dalle teche, cioè dagli archivi, della RAI si vedrà Loretta Goggi.

21.25 – Casa e bottega

Miniserie televisiva in due puntate su una famiglia, una fabbrica e degli strozzini, con Renato Pozzetto e Nino Frassica, tra gli altri.



Rai Due

21.05 – Happy Face Killer

Film televisivo sulla vera storia del serial killer canadese-americano Keith Hunter Jesperson. Anche se siete di quelli che si appassionano alle storie di cronaca nera, vi consigliamo di leggervi la sua pagina su Wikipedia e dedicare ad altro le vostre ore serali. Se non siete convinti giudicate dal trailer.

Rai Tre

20.30 – Million Dollar Baby

Nel 2005 vinse quattro premi Oscar – miglior film, miglior regia a Clint Eastwood, miglior attrice protagonista a Hilary Swank e miglior attore non protagonista a Morgan Freeman – ed ebbe un gran successo di pubblico. Racconta la storia di un allenatore di boxe e di una pugile che si trova ad allenare ormai anziano.

Rete 4

21.34 – Una vita

Due episodi della tredicesima stagione di una telenovela spagnola ideata dalla creatrice della molto apprezzata Il segreto (apprezzata dai fan del genere, si intende). In prima tv italiana.



Canale 5

21.16 – Io & Marilyn

Come la settimana scorsa un film con Leonardo Pieraccioni. In questo uno dei personaggi è il fantasma di Marilyn Monroe, interpretato dalla sua sosia Suzie Kennedy.



Italia 1

21.10 – Waterworld

Film di fantascienza del 1995 con Kevin Costner. È ambientato in un futuro post apocalittico e il protagonista è un uomo mutante (ha piedi palmati e branchie dietro le orecchie, che gli permettono di respirare sott’acqua) che cerca le poche terre emerse in un mondo sommerso dalle acque. All’epoca fu il film più costoso mai prodotto, e piacque molto poco. Tra gli attori protagonisti c’è anche Dennis Hopper.



La7

20.35 – In Onda

Il programma sull’attualità di Luca Telese e David Parenzo.



TV8

20.25 – Triestina – Juventus

Ultima amichevole estiva per la Juventus prima del debutto in campionato in programma sabato 24 agosto alle 18 in casa contro il Parma. Allo stadio Nereo Rocco di Trieste.



Rai Movie

21.15 – La maga delle spezie

Per chi ha bisogno di guardare un film romantico c’è questo, del 2006, tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice indiana-statunitense Chitra Banerjee Divakaruni. Adatto se non vi danno fastidio le storie con un lato soprannaturale: in particolare delle spezie magiche a cui la protagonista parla.

