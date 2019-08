È morto Richard Williams, l’animatore del film “Chi ha incastrato Roger Rabbit”

È morto a 86 anni Richard Williams, animatore canadese noto principalmente per aver diretto le animazioni di Chi ha incastrato Roger Rabbit, il celebre film metà cartone e metà con attori in carne e ossa del 1988. Williams aveva vinto due dei quattro premi Oscar assegnati al film: quello per i migliori effetti speciali e soprattutto un premio speciale assegnatogli per aver diretto le animazioni. Ne aveva già vinto uno nel 1973 per il miglior cortometraggio animato, A Christmas Carol. In carriera Williams si era anche dedicato alle animazioni dei titoli di testa di diversi film, come Ciao Pussycat e Dolci vizi al foro, ed era noto tra gli appassionati anche per il suo lungometraggio animato fantasy The Thief and the Cobbler, che ebbe una storia travagliata e non fu mai concluso.