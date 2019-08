Il Torino giocherà contro il Wolverhampton negli spareggi di Europa League

Il Torino ha eliminato la squadra bielorussa dello Shakhtyor Soligorsk nel terzo turno preliminare di UEFA Europa League con un risultato complessivo, fra andata e ritorno, di 6-1. La squadra di Walter Mazzarri si è quindi qualificata agli spareggi, dove incontrerà il Wolverhampton, settima classificata nella passata stagione di Premier League e attuale squadra dell’ex centravanti del Milan, Patrick Cutrone. L’andata si giocherà in Italia giovedì 22 agosto mentre il ritorno in Inghilterra è previsto per giovedì 29. La vincente si qualificherà alla fase a gironi del torneo.