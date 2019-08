Sei pakistani sono stati uccisi da soldati indiani in Kashmir

Le nuove tensioni tra India e Pakistan intorno al Kashmir, regione da sempre contesa tra i due paesi, sono cominciate quando il governo indiano, all’inizio del mese, ha revocato lo “status speciale” garantito al Kashmir fin dagli anni Cinquanta, che era contenuto nella Costituzione indiana e che dava molta autonomia al governo locale. L’India ha stanziato nella regione migliaia di soldati e ha imposto un coprifuoco per evitare proteste violente.

L’esercito del Pakistan dice che un gruppo di soldati indiani ha sparato oltre la Linea di controllo , la demarcazione che divide la regione del Kashmir nelle due zone controllate da Pakistan e India, uccidendo un militare pakistano . Giovedì la polizia e l’esercito pakistani avevano già annunciato la morte di due civili e tre soldati a causa di colpi sparati dall’esercito indiano, per un totale di 6 morti in meno di 24 ore.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.