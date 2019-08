È morto Felice Gimondi, aveva 76 anni

Felice Gimondi, famoso ex ciclista italiano, è morto per un malore venerdì pomeriggio a Giardini Naxos, in Sicilia, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre.

Gimondi è stato uno più grandi corridori nella storia del ciclismo, e uno dei pochi ad aver vinto almeno una volta Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna, oltre a diverse importanti corse di un giorno. Durante la sua carriera, fra gli anni Sessanta e Settanta, iniziò e finì tutti i Giri d’Italia dal 1965 al 1978 e arrivò sul podio nove volte su quattordici. Fu famoso anche per essere stato il più grande rivale del belga Eddie Merckx, considerato il più forte ciclista di tutti i tempi.

Gimondi nacque a Sedrina, in provincia di Bergamo, nel 1942. Prima di fare il ciclista professionista lavorò come aiutante di sua madre, che era postina. Dopo esser passato dalla bici da postino a una da corsa, si fece notare nelle gare giovanili nel Nord Italia. Nel 1965, a 22 anni, partecipò al suo primo Giro d’Italia con la Salvarani, e arrivò terzo. Nello stesso anno vinse il Tour de France al primo tentativo. Ottenne complessivamente 118 vittorie tra i professionisti e fu campione del mondo a Barcellona nel 1973.

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, ha commentato la notizia della sua morte scrivendo: «Ho avuto un solo idolo nella mia vita. Felice Gimondi. Ogni volta che lo vedevo era un’emozione perché quando ti innamori di un campione è per tutta la vita. Sei stato un grande Felice».