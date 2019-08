Giovanni Toti ha presentato il simbolo di “Cambiamo”, il suo nuovo partito

Giovanni Toti, presidente della Liguria ed ex coordinatore di Forza Italia, ha presentato oggi il simbolo di “Cambiamo!” il movimento politico «per cambiare il centrodestra» che era stato annunciato il 7 agosto, quando era iniziata l’attuale crisi di governo. Il nuovo movimento di Toti, che prima di entrare in politica era stato direttore di Studio Aperto e del TG4, è considerato vicino alla Lega di Matteo Salvini. Il simbolo – che in una sua prima versione era «un sole arancione che guarda al futuro» ora è un cerchio per metà azzurro e per metà arancione, con all’interno un tricolore stilizzato e con la scritta “Cambiamo con Toti”. Su Facebook, Toti ha scritto: «Potrete sceglierlo già alle prossime elezioni per cambiare insieme a noi. Prima si vota meglio è!».

Ecco il simbolo di CAMBIAMO, realizzato grazie ai vostri suggerimenti, che potrete scegliere alle prossime elezioni per…