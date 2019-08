Stamattina nel centro di Torino alcuni uomini a volto coperto a bordo di un furgone hanno tentato di rapire una donna

Stamattina nel centro di Torino alcuni uomini a volto coperto a bordo di un furgone hanno cercato di rapire una donna. Tutto è iniziato intorno alle 11 nei pressi di piazza San Carlo, la più importante della città. La Stampa scrive che – in base alle testimonianze – tre uomini di grossa corporatura e a volto coperto sono scesi da un furgone e hanno aggredito una coppia, brandendo delle pistole: l’uomo è riuscito a scappare, mentre la donna è stata chiusa nel furgone e portata via. Sempre secondo la Stampa, il furgone è stato fermato circa due chilometri più a est «dopo un inseguimento a folle velocità per la città». Repubblica scrive che «a bordo del mezzo gli uomini della squadra mobile e delle volanti hanno trovato tre uomini di origine straniera, proveniente dall’est Europa». Le condizioni della donna e le ragioni del rapimento non sono ancora note.

VIDEO Esclusivo La Stampa, il #rapimento della donna in centro a #Torino filmato in diretta https://t.co/Z4en6DrRzD pic.twitter.com/Gxb88EFosF — La Stampa (@LaStampa) August 14, 2019