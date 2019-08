II teatro dell’opera di San Francisco ha cancellato un concerto di Placido Domingo, dopo le accuse di molestie sessuali

II teatro dell’opera di San Francisco ha cancellato un concerto speciale del celebre cantante d’opera Placido Domingo, che è stato accusato di molestie e violenze sessuali da nove donne nell’ambito di una lunga e dettagliata inchiesta di Associated Press. Il concerto era stato pubblicizzato come un «evento speciale» per festeggiare i 50 anni di collaborazione fra Domingo e l’opera di San Francisco.

Placido Domingo, forse il più celebrato e potente cantante lirico degli ultimi cinquant’anni dopo Luciano Pavarotti, è spesso descritto come un uomo dal grande carisma e passione per la musica, ma secondo diverse persone sentite da AP i suoi comportamenti predatori erano di dominio pubblico nel settore. Oltre alle nove donne che lo hanno accusato, AP ha parlato con almeno trenta persone tra cantanti, ballerini, insegnanti di canto e musicisti che hanno detto di aver visto Domingo comportarsi come descritto nelle accuse. Al momento Domingo ha respinto le accuse e fatto sapere che credeva che «tutte le mie interazioni e relazioni fossero consensuali».