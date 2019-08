I voli in partenza dall’aeroporto di Hong Kong sono stati sospesi nuovamente a causa delle proteste

Tutti i check-in per i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Hong Kong sono stati sospesi per il secondo giorno consecutivo perché i manifestanti contro il governo locale hanno nuovamente occupato una parte dell’aeroporto. Le operazioni di check-in sono state sospese alle 16.30 (quando in Italia erano le 11.30) dopo che nella prima parte della giornata era sembrato che il traffico aeroportuale potesse proseguire senza altre interruzioni. L’aeroporto internazionale di Hong Kong è uno dei più trafficati del mondo.