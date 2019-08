Una donna è morta questa mattina in un incendio nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Bergamo

Una donna di 20 anni è morta questa mattina in un incendio nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Bergamo, dove era ricoverata, mentre otto persone sono state intossicate dal fumo. L’incendio è iniziato intorno alle 10 di martedì mattina e ha costretto il personale dell’ospedale ad evacuare tutto il reparto. La donna morta è stata trovata nella sua camera, che è stata distrutta dall’incendio: Bergamo News, un sito di notizie locali, è tuttavia cauto su quali possano essere state le cause della morte. L’origine dell’incendio non è ancora stata stabilita e sulla morte della donna è stata aperta un’inchiesta. Il Corriere della Sera riferisce l’ipotesi che ad appiccare l’incendio sia stata la stessa donna che è poi morta, ma non ci sono conferme di questa cosa.