De Magistris dice che si candida «alla guida del paese»

Il sindaco di Napoli ed ex magistrato Luigi De Magistris ha detto che quando ci saranno le prossime elezioni politiche si candiderà «alla guida del paese», e ha detto di essere al lavoro per «costruire quella rete di convergenze collettive e individuali per battere soprattutto il salvinismo imperante». De Magistris è sindaco di Napoli dal 2011 e nel 2017 ha fondato il partito Democrazia Autonomia, di cui è presidente. Parlando con i giornalisti a margine di un evento pubblico a Napoli, oggi ha detto:

«Nel momento in cui dovesse arrivare – fra un mese, un giorno, tre mesi un anno, non lo possiamo sapere – lo scioglimento delle camere da parte del presidente della Repubblica, io un minuto dopo sarò candidato alla guida del paese».