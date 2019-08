Il coprifuoco imposto dal governo indiano sulla capitale del Kashmir è stato allentato

Il coprifuoco che mercoledì scorso il governo indiano aveva imposto su Srinagar, la capitale del Kashmir, stato indiano a maggioranza musulmana, è stato allentato, ha scritto il Guardian. L’India aveva annunciato il coprifuoco per evitare proteste dopo avere tolto al Kashmir lo “status speciale”, con una decisione molto contestata e controversa. Domenica in occasione dell’Eid al-Adha, una delle più importanti feste musulmane, moltissime persone si sono ritrovate nelle strade e nei negozi di Srinagar. Non si hanno informazioni precise su quanto stia accadendo in Kashmir, comunque, perché le linee telefoniche e l’accesso a Internet, bloccati per volontà del governo, non hanno ancora ripreso a funzionare.

Nonostante il coprifuoco, venerdì a Srinagar almeno 10mila persone avevano manifestato contro la decisione del governo indiano di ritirare lo “status speciale” al Kashmir: durante le proteste c’erano stati anche scontri con la polizia indiana e diversi feriti.