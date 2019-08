Weekly Beasts

Il gatto Larry, quello di Downing Street, insegue sornione un piccione, anche tra le foche ci sono i terzi incomodi e i pipistrelli hanno un modo facile per non saperne niente del mondo. L’atteggiamento giusto però è sempre lo stesso: la soddisfatta serenità dell’alpaca.

Nella raccolta di bestie fotogeniche della settimana si mangia, si cerca di sfuggire al caldo e ci si fa coccolare dalla mamma. Nel primo gruppo: due storni che si schizzano l’acqua e due macachi sbracatissimi all’ombra. Nel secondo gruppo: una leonessa carnivora, un gorilla che compie 45 anni, uno struzzo con il becco pieno di insalata e delle oche golose di alghe. Nel terzo gruppo: un piccolo di rinoceronte allattato, un puledrino con una protesi alla zampa e un panda di un giorno, uno sgorbietto rosa che la madre gigantesca tiene in bocca con delicatezza.

