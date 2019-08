A Milano Share Now ha introdotto la possibilità di noleggiare un’auto per andare in vacanza

Il servizio di carsharing Share Now – nato dall’unione di DriveNow (BMW) e Car2Go (Daimler) – ha introdotto a Milano una nuova tariffa che permette di noleggiare un’auto fino a sette giorni e di utilizzarla anche al di fuori della città. Finora nessun servizio di carsharing permetteva noleggi a lungo termine, obbligando gli utilizzatori a parcheggiare l’auto alla fine del noleggio all’interno dei confini cittadini. Con il nuovo servizio di Share Now sarà quindi possibile noleggiare un’auto a Milano, andare una settimana in vacanza fuori città e parcheggiarla a Milano al ritorno dal viaggio.

Il servizio ha una tariffa fissa che varia a seconda del modello di auto che si vuole noleggiare. Una Mini per un solo giorno costa 79,99 euro, mentre per 7 giorni costa 199,99, quindi 28,57 euro al giorno. A questo va aggiunto un costo per il noleggio al minuto, che varia a seconda del modello di auto tra 15 e 19 centesimi. Il costo del carburante e l’assicurazione, invece, sono inclusi.

Sono state anche aggiunte alcune tariffe orarie, per chi ha bisogno di noleggiare una macchina per più ore ma non vuole scegliere la tariffa giornaliera. Le nuove tariffe comprendono noleggi per 3, 6 o 9 ore, con prezzi che vanno da un minimo di 29 a un massimo di 89 euro a seconda del modello di auto che si vuole guidare.