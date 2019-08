L’economia del Regno Unito si è contratta per la prima volta dal 2012

L’Office for National Statistics (ONS) del Regno Unito, agenzia governativa che analizza le informazioni statistiche sull’economia, ha detto che l’economia britannica si è contratta per la prima volta dal 2012: i dati presentati mostrano una contrazione dello 0,2 per cento tra aprile e giugno, mentre avevano registrato una crescita dello 0,5 per cento nel primo trimestre dell’anno. I motivi, ha scritto il Guardian, sono diversi, tra cui l’incertezza su Brexit e il netto declino della produzione di auto. L’ONS ha detto che dall’inizio dell’anno a oggi il PIL del Regno Unito è stato «particolarmente volatile», a causa dei cambiamenti nella produzione dovuti alla data per Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, inizialmente fissata per il 29 marzo e poi rimandata al 31 ottobre.