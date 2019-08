Cinque cose che abbiamo comprato a luglio

Quasi ogni giorno nella redazione del Post arrivano pacchi e pacchetti. A volte è il compleanno di qualcuno e sono regali, molto più di frequente sono vestiti, scarpe, libri, cavetti per smartphone e vari altri tipi di oggetti acquistati online: in redazione c’è sempre qualcuno che prende le consegne, a Milano è facile far arrivare le cose per posta e chi ha tempo per andare nei negozi in cui si entra dalla porta? La maggior parte delle cose che arrivano sono interessanti solo per chi le ha comprate, ogni tanto però qualcuna, per qualche ragione, attrae l’attenzione di tutta la redazione o di una sua parte: perché è un oggetto originale o strano, perché molto funzionale o semplicemente bello, oppure perché per qualche ragione chi l’ha acquistato si sente di pubblicizzarlo con entusiasmo.

Qui si parla di cinque oggetti di questo genere arrivati in un pacco questo mese. Magari possono esservi d’aiuto se siete in partenza, o se il compleanno di un vostro caro amico, parente o vicino di casa si avvicina. Se invece una di queste cose piace a voi, mettetela in una wishlist e poi diffondetene il link un mese prima del vostro, di compleanno.

Una tavoletta per l’equilibrio

Un redattore del Post reduce da un piccolo infortunio ha comprato una di quelle tavolette circolari attaccate a una semisfera che servono per esercitare l’equilibrio e la “propriocezione“, e a rinforzare le caviglie (tra le altre cose). Ha acquistato questo modello di Ultrasport, che fa il suo lavoro ma è piuttosto economico. È grande circa come il volante di un’auto e, secondo il redattore, si impara velocemente a starci in equilibrio su entrambi i piedi (appoggiandosi all’inizio per trovare la posizione giusta); su un piede solo, invece, è un po’ più complicato.

Una volta che si è diventati esperti a starci sopra senza cadere, la tavoletta si può usare anche per farci esercizi più complessi: gli squat restando in equilibrio, per esempio («dicono anche che puoi usarla per fare flessioni sulle ginocchia, ma non ho provato e non mi sembra una grande idea», dice il redattore). Oltre alle istruzioni (con 4-5 esercizi consigliati), insieme alla tavoletta arriva anche un tappetino da metterci sotto. Costa circa 25 euro.



Una fototrappola

Una redattrice ha trovato il modo di onorare la memoria del bisnonno cacciatore, pur essendo vegetariana e avendo una spiccata preferenza per gli animali vivi: ha acquistato una fototrappola, cioè una fotocamera digitale che fa foto e video anche al buio attivandosi quando percepisce una fonte di calore o un movimento, e che permette quindi di scoprire l’eventuale passaggio di animali selvatici notturni senza disturbarli. La redattrice si è fatta consigliare nella scelta da Stefano Tartarotti (che oltre a disegnare fumetti per il Post ha un canale su YouTube di video di caprioli e cinghiali), e ha preso questo modello di Apeman per usarlo in un bosco dietro la casa in montagna della sua famiglia. Qualcosa ha catturato.

Un libro su Kim Jong-un

Alla domanda «hai comprato qualcosa di interessante questo mese?», una redattrice del desk esteri ha risposto: «Ho comprato soltanto un libro in inglese sul dittatore della Corea del Nord, non so se vale».

La redazione, all’unanimità, ha deciso che vale.

Si chiama The Great Successor: The Divinely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong Un, l’ha scritto Anna Fifield e costa circa 21 euro. La copertina, inoltre, è bellissima.



Una bottiglia di vetro con delfino

Per la sua casa nuova, un redattrice voleva una bella bottiglia di vetro in cui travasare l’acqua già filtrata, per non portare a tavola la caraffa filtrante, utile ma non molto graziosa. Ha trovato e comprato una bottiglia di vetro al cui fondo è ancorato un delfino blu, sempre di vetro. Costa circa 25 euro, e in effetti fa la sua figura. Ci sono versioni con altri animali marini e un sub, se i delfini non fanno per voi.



Una bella cornice per fotografie da appendere

Una redattrice che si è fatta convincere dalla recensione dei colleghi a comprare una macchina fotografica istantanea ha comprato anche una cornice metallica in cui le foto tipo-polaroid stanno molto bene (è una cornice molto fotogenica, a sua volta). Dice giustamente che non di solo Instagram vive l’uomo, e che le foto sono belle anche appese. La sua cornice esiste con le nappe rosa o verdi, e costa circa 10 euro.

