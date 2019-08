Lo Shakhtyor Soligorsk è una squadra bielorussa attualmente terza in campionato dopo quindici giornate e seconda classificata nella passata stagione. Nei precedenti turni di Europa League, lo Shakhtyor aveva eliminato l’Hibernians (Malta) e i danesi dell’Esbjerg. La vincente tra Torino e Shakhtyor si qualificherà ai playoff per l’accesso alla fase a gironi contro la vincente di Wolverhampton-Pyunik.

Il Torino ha battuto per 5 a 0 lo Shakhtyor Soligorsk, nella partita di andata del terzo turno preliminare di UEFA Europa League: hanno segnato Belotti (due gol, uno su rigore), Izzo, De Silvestri e Bonifazi. Nel turno precedente, il Torino, squadra allenata da Walter Mazzari, aveva eliminato gli ungheresi del Debrecen con un risultato complessivo di 7-1.

