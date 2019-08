I creatori della serie tv “Game of Thrones” realizzeranno in esclusiva film e serie tv per Netflix

David Benioff e D.B. Weiss, i creatori della serie tv Game of Thrones, hanno firmato con Netflix un contratto per sviluppare e supervisionare in esclusiva film e serie tv nei prossimi anni: l’accordo ha un valore di circa 200 milioni di dollari, ha scritto Hollywood Reporter. Benioff e Weiss, che per Game of Thrones avevano collaborato con HBO, porteranno comunque a termine gli accordi che avevano già preso con Disney per occuparsi della sceneggiatura e della produzione di tre nuovi film di Star Wars, il primo dei quali dovrebbe arrivare nel 2022.

Secondo The Verge, Netflix è riuscita a mettere sotto contratto Benioff e Weiss battendo la concorrenza di Amazon e Disney (che sarebbe quindi stata interessata a collaborare con loro anche oltre i film su Star Wars). A febbraio HBO aveva deciso di non produrre più, almeno per il momento, la serie Confederate, di cui avrebbero dovuto occuparsi Benioff e Weiss. Confederate avrebbe dovuto essere ambientata in una realtà alternativa creata dopo la vittoria dei sudisti nella Guerra Civile americana, grazie alla quale il sud avrebbe ottenuto la secessione dal nord unionista e avrebbe mantenuto la schiavitù.