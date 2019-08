Le ferrovie britanniche non parteciperanno più al sistema europeo InterRail a partire dal 2020

A partire dal gennaio del 2020 le ferrovie britanniche non parteciperanno più al sistema europeo InterRail, il biglietto che permetteva di muoversi liberamente sui treni della maggior parte dei paesi europei pagando una cifra forfettaria. Rail Delivery Group (RDG), la società che rappresenta le ferrovie britanniche, ha detto che la decisione è stata presa da Eurail Group, che gestisce il sistema InterRail, e che non ha a che fare con Brexit; d’altra parte al sistema InterRail partecipano diversi paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, come la Norvegia o la Turchia. I biglietti acquistati entro il 31 dicembre 2019, in ogni caso, saranno validi fino alla loro naturale scadenza anche per il Regno Unito.

Interrail update: The Eurail group has decided to end our membership from 1 January 2020, despite us wanting to remain part of the group. This is not linked to our membership of the EU. pic.twitter.com/5t5xA1tS33

